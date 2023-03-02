С погибшим в СВО Сергеем Суховым простились на Бору. Фото: пресс-служба администрации округа.

В Борском районе простились с Сергеем Суховым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

- Администрация городского округа г.Бор выражает соболезнования семье и близким Сергея Дмитриевича Сухова. Вечная память Герою! – говорится в сообщении.

Сергей Сухов пошел добровольцем в танковый батальон имени Козьмы Минина в июне 2022 года. Сначала мужчина служил механиком-водителем, а потом стал командиром танкового взвода. Стало известно, что Сергей Сухов погиб в феврале 2023 года под Лисичанском при выполнении боевых задач.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Сухова.