АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело учения в Нижегородской области

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» провели плановые учения на подводных переходах магистральных нефтепроводов через реку Теша в Кулебаках Нижегородской области. Аналогичные мероприятия прошли на реке Оке в Калужской области.

Учебно-тренировочные занятия проводятся с целью поддержания в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций.

По легенде учений оператору поступила информация об аварии на подводных переходах магистрального нефтепровода и магистрального нефтепродуктопровода с условным выходом нефти и нефтепродукта. В процессе поступали дополнительные вводные, усложняющие выполнение задачи. Специалисты отработали действия по условному оповещению и эвакуации.

Дежурный передал информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти и нефтепродукта была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли линейные аварийные эксплуатационные службы нефтеперекачивающей станции «Балахонихи» Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) и промежуточной перекачивающей станции «Плавск» Рязанского РНУ.

В тренировке было использовано 615 метров зимних боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 6 нефтесборщиков общей производительностью 300 куб. м в час, а также ледорезное оборудование. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия.

Всего в занятиях приняли участие 52 человека, использовалось 28 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная.

Наблюдатели положительно оценили работу сотрудников подразделений АО «Транснефть-Верхняя Волга». Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.