Внук Евгения Люлина вошел в состав Молодежной палаты гордумы Нижнего Новгорода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Внук председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина вошел в состав Молодежной палаты VI созыва при гордуме Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 1 марта в городской Думе Нижнего Новгорода подвели итоги формирования Молодежной палаты шестого созыва. В течение 4-х дней длилась зашита конкурсных работ. Проекты раскрывали вопросы развития города, предпринимательства, спортивной сферы, патриотического воспитанием и решения экологических проблем.

Всего на конкурс поступила 101 заявка. И только 35 человек смогли войти в состав Молодежной палаты. Так, внук Евгения Люлина смог пройти в списки. Кроме него в состав палаты вошли сын экс-министра Нижегородской области Дениса Лабузы, сын представителя МИД России в Нижнем Новгороде Сергея Малова, а также сын экс-депутата ЗСНО и Госдумы Любомира Тяна.

- За десятилетнюю историю своего существования Молодежная палата доказала свою эффективность. Этот общественный институт знают даже на федеральном уровне, ведь она стала настоящим нижегородским молодежным движением, - подчеркнул председателем гордумы Олег Лавричев.

Напомним, Евгений Люлин поручил Молодежному парламенту изучить информацию про субкультуру ЧВК «Рёдан».