Жительницу Нижнего Новгорода осудили за мошенничество с материнским капиталом. Фото: Даниил ОПАРИН

Жительницу Нижнего Новгорода осудили за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, в апреле 2017 года нижегородка вступила в сговор с риелтором и директором кредитно-потребительского кооператива. Они оформили фиктивный договор купли-продажи недвижимости на сумму маткапитала, который нижегородка могла получить в связи с рождением второго ребенка.

Как отметили в пресс-службе, стоимость недвижимости была меньше суммы материнского капитала, однако в договоре была указана полная сумма. Так, нижегородка похитила 453 026 рублей.

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил ей наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - отметили в СУ СКР по региону.