Электроснабжение ЖК «Белый город» обещают восстановить в ближайшее время

Люди больше 12 часов сидят без света, воды и тепла. Фото: Валерия МУРОМЦЕВА

Электроснабжение в жилом комплексе «Белый город» в Нижнем Новгороде будет восстановлено в ближайшее время. Об этом «Комсомолке» заявили в городской администрации.

- В настоящее время подрядная организация администрации Советского района совместно с энергетиками устраняют аварийную ситуацию на трансформаторной подстанции. Планируется, что электроснабжение домов будет восстановлено в ближайшее время, - сообщили в мэрии.

Напомним, свет в ЖК «Белый город» в Советском районе отключили еще накануне вечером. В результате восемь домов и более тысячи жителей остались без электричества, света и отопления. Люди всю ночь звонили в аварийную и экстренную службы, но им сказали, что трансформаторную подстанцию никак не могут открыть.

Как пояснили в мэрии, сложности с организацией ремонтных работ возникли из-за того, что подстанция никем не обслуживается и фактически является бесхозной. Для того, чтобы ее открыть, пришлось привлекать сотрудников городского управления ГОЧС и полиции. Администрация города пообещала провести работу с застройщиком ЖК и собственником инфраструктуры, чтобы подобные ситуации не повторялись вновь.