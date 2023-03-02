Свыше 58 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры и спорта в Дзержинске. Фото: пресс-служба администрации Дзержинска.

Более 58 млн рублей направят на ремонт учреждений культуры и спорта в Дзержинске. Работы пройдут в детских музыкальных школах, школах искусств, а также спортивных школах и молодежных центрах, сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтная кампания 2023 года стартует в весенне-летний период. Так, в спортивной школе №3 отремонтируют кровлю. На это выделят 5,5 млн рублей. На стадионе «Химик», где проходят тренировки и домашние игры футбольного клуба пройдут работы по замене освещения, а в детском оздоровительном лагере «Город спорта» построят бассейн.

- В Дзержинске более 20 учреждений, где наши дети занимаются музыкой, танцами, актерским мастерством, спортом и так далее. Важно сохранить здания и инфраструктуру для будущих поколений талантливых дзержинцев, - отметил глава города Иван Носков.

Кроме этого, строительные работы продолжатся в библиотеке имени Симонова. На 2023 год здесь запланирован ремонт входной группы, холла и гардероба. В детской школе искусств №7 на улице Галкина сделают ремонт центрального входа, а также установят пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также работы продолжатся и в клубе «Вера».

Напомним, новый центр художественной гимнастики планируют построить в Нижнем Новгороде.