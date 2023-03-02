Евгений Люлин поручил Молодежному парламенту изучить ЧВК «Рёдан». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил Молодежному парламенту изучить информацию про субкультуру ЧВК «Рёдан». Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Вечером 28 февраля на территории торгового центра в Автозаводском районе сотрудники полиции задержали несколько десятков человек и около 50 несовершеннолетних из-за попытки устроить массовую драку. Подростки разных субкультур решили устроить массовую разборку. Предположительно, среди несовершеннолетних были представители ЧВК «Рёдан».

- Полжизни работаю с молодежью, и на моей памяти это было тысячу раз. Хиппи и панки, металлисты и люберы, эмо и готы. Страшно было в 80-е, когда отношения выясняли с ножами и заточенной арматурой, а милиция тогда (если кто не помнит) дежурила без оружия, - отметил политик.

Так, Евгений Люлин обратился к родителям несовершеннолетних. Политик напомнил, что у подростков опасный возраст, поэтому необходимо тщательнее следить за детьми.

- Последите за ними. Не только с кем дружит, чем занимаются, чем увлекаются, во что одеваются, какими фразами разговаривает. Сделайте это сегодня, чтобы у вашего ребенка было благополучное завтра, - добавил председатель ЗСНО.

Также политик отметил, что последователи ЧВК «Рёдан считают, что шум вокруг них – это провокация, а они просто поклонники аниме.