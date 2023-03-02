Один человек пострадал в массовом ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 1 марта. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Четыре машины столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде вечером 1 марта. Пострадал один человек, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Массовая авария произошла около 17 часов вечера в районе парка «Швейцария». Там столкнулись две иномарки, «Лада Калина» и микроавтобус. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» хотел перестроиться в крайний левый ряд, но зацепил ехавшую в попутном направлении «Калину». В результате отечественная легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с микроавтобусом ГАЗ, после чего ее отбросило в «Киа Спортейдж».

В аварии пострадал водитель «Лады» - с травмами он был доставлен в больницу им. Семашко.

Напомним, вчера в ночное время на трассе М-7 под Нижним Новгородом столкнулись рейсовый автобус с пассажирами, фура и легковушка. Пострадали пять человек.