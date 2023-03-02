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НовостиОбщество2 марта 2023 5:16

Ирина Кизилова назначена и.о. министра образования Нижегородской области

Она сменила на посту Ольгу Петрову, перешедшую в Минобр РФ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина Кизилова назначена и.о. министра образования Нижегородской области.

Ирина Кизилова назначена и.о. министра образования Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Исполняющим обязанности министра образования Нижегородской области с 27 февраля назначена Ирина Кизилова, которая ранее была заместителем Ольги Петровой. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

Свою трудовую деятельность Ирина Кизилова начинала в девяностые учителем физики в одной из школ Московского района. Затем работала методистом в администрации Канавинского района. В 2011 году стала работать в министерстве образования Нижегородской области, однако спустя восемь лет ушла, но в 2021 году вернулась вновь. В августе 2022 года заняла должность заместителя министра образования региона.

Напомним, ранее региональный минобр возглавляла Ольга Петрова, однако в конце февраля она была назначена заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации.