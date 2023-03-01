Новый центр художественной гимнастики планируют построить в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Новый центр художественной гимнастики планируют построить в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, учреждение будет располагаться рядом с областным училищем олимпийского резерва имени Тишина. Как отметил глава региона, это одно из ключевых спортивных учреждений региона. В настоящее время здесь учатся около 530 человек, их специализация связана с 45 видами спорта.

- Потребность в таком объекте, безусловно, есть. Художественной гимнастикой в регионе занимается около 7000 человек. Хочется, чтобы у них были максимально комфортные условия для учебы и выступлений, - добавил Глеб Никитин.

Так, губернатор уже поручил начать подготовку к проектированию нового спортивного центра. Кроме этого, у архитекторов уже есть идеи концепции. Также Глеб Никитин рассказал, что училище олимпийского резерва ожидает ремонт общежития и учебного корпуса.

Напомним, студенты Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева получат общежитие осенью 2023 года.