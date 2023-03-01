В Нижнем Новгороде открыли мемориальные доски двум погибшим участникам СВО. Фото: пресс-служба районной администрации.

Мемориальные доски в память о двух нижегородцах, погибших в ходе специальной военной операции, открыли в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Мемориальные доски появились на стенах школ №72 и №175, где учились Алексей Чиров и Александр Беляков. Проститься с героями пришли не только семьи и друзья, но и представители ЗСНО и администрации Ленинского района. Также на церемонии присутствовали представители управления образования, совета ветеранов, а еще школьники и педагоги.

- Подвиг воина — это подвиг веры, гражданского долга и присяги. Наши герои самоотверженно защищали Родину, мирное население и свои семьи. Об этом должно помнить будущее поколение во имя мира на Земле, - подчеркнул глава района Александр Кулагин.

За мужество, отвагу и самоотверженность Алексей Чиров награждён государственной наградой Российской Федерации «Орден Мужества». Александр Беляков также награжден Орденом Мужества, а еще медалью «За Отвагу».