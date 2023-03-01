Армирование и бетонирование цоколя завершается на стройплощадке Ледовой арены на Стрелке. Фото: Корпорация развития Нижегородской области Вконтакте.

Армирование и бетонирование цокольной части ледовой арены на Стрелке завершается. Об этом информирует Корпорация развития Нижегородской области Вконтакте.

В настоящее время проходит монтаж металлоконструкций. Так, 760 тонн колонн и балок уже смонтировано, еще 1000 тонн поставлено на площадку для монтажа. Кроме этого, ведется устройство перекрытий, укладывается профнастил и происходит армирование цоколя и первого этажа. Согласно информации, на стройплощадке задействовано около 480 человек и 23 единицы техники.

Напомним, многофункциональная ледовая арена появится на Стрелке, между футбольным стадионом и собором Александра Невского. Согласно проекту, здание ледового дворца будет пятиэтажным, в нём разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга.