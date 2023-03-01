Новые правила рыболовства ввели в Нижегородской области с 1 марта. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Новые правила рыболовства ввели для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с 1 марта 2023 года. Об этом информирует министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, изменения коснулись промышленного и любительского вылова. Как пояснили в ведомстве, нововведения направлены на сохранение рыбных запасов региона.

— Это, по сути, вопрос защиты популяции водных биологических ресурсов. Поэтому суммарная суточная норма вылова рыбы для рыболовов-любителей на всех водоемах области теперь составляет не более 5 килограммов, - рассказал начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по региону Владимир Савкин.

При вылове рыбы есть различия как по видовому, так и по весовому составу. Например, на Оке суточная норма – это три судака, пять щук, а также не более 5 кг иных видов рыбы. В остальных водных объектах региона допустимая норма составляет до 5 кг.

Кроме того, при любительском рыболовстве запрещается ловить рыбу на расстоянии менее 50 метров от сетей, расположенных на участках промышленного рыболовства.

Примечательно, что для промышленного рыболовства организации смогут подавать заявления на выдачу разрешений с помощью Единого портала государственных услуг.