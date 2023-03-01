Поиски 10-летнего Саши Левичева ведутся уже шесть дней в Кстовском районе

Водолазная группа ПРПСО МЧС России. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На протяжении шести дней волонтеры и родственники ищут 10-летнего Сашу Левичева, пропавшего в деревне Великий Враг Кстовского района. Днем 23 февраля мальчик ушел из дома на улице Садовой на прогулку и не вернулся. На связь с родными и близкими он тоже не выходил.

– Водолазная группа ПРПСО МЧС России продолжает поиски мальчика, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области днём 1 марта.

Саша отправился на прогулку в тёмно-зелёной куртке, зелёной шапке, сером трико с лампасами и тёмных дутых сапогах. Глубокой ночью 24 февраля в результате поисков были обнаружены следы на обледеневшей Волге, ведущие к полынье. Сотрудники МЧС не стали однозначно утверждать, что следы принадлежат пропавшему ребёнку, однако к поискам приступила и водолазная группа.

Корреспонденту «Комсомолки» также удалось выяснить новые подробности загадочного исчезновения – как оказалось, в день исчезновения ребенок был не один.

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