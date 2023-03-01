Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 марта 2023 14:09

Поиски 10-летнего Саши Левичева ведутся уже шесть дней в Кстовском районе

Мальчик ушел погулять 23 февраля, но домой так и не вернулся
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Водолазная группа ПРПСО МЧС России.

Водолазная группа ПРПСО МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На протяжении шести дней волонтеры и родственники ищут 10-летнего Сашу Левичева, пропавшего в деревне Великий Враг Кстовского района. Днем 23 февраля мальчик ушел из дома на улице Садовой на прогулку и не вернулся. На связь с родными и близкими он тоже не выходил.

– Водолазная группа ПРПСО МЧС России продолжает поиски мальчика, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области днём 1 марта.

Саша отправился на прогулку в тёмно-зелёной куртке, зелёной шапке, сером трико с лампасами и тёмных дутых сапогах. Глубокой ночью 24 февраля в результате поисков были обнаружены следы на обледеневшей Волге, ведущие к полынье. Сотрудники МЧС не стали однозначно утверждать, что следы принадлежат пропавшему ребёнку, однако к поискам приступила и водолазная группа.

Корреспонденту «Комсомолки» также удалось выяснить новые подробности загадочного исчезновения – как оказалось, в день исчезновения ребенок был не один.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

вконтакте

одноклассники

телеграм-канал

Канал в яндекс-дзен