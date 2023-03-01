Нижегородские семьи с одним ребенком начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семьи с одним ребенком начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала в Нижегородской области с начала 2023 года. Теперь ежемесячные выплаты родители смогут получать на всех детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщили в пресс-службе социального фонда региона.

Претендовать на выплаты смогут семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения - 27 026 рублей. Стоит отметить, что размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей. В этом году он составляет 13 108 рублей.

Примечательно, что в начислении выплат могут отказать, если родители уже получают пособие на детей от 0 до 17 лет.