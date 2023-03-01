Более 58 млн рублей будет направлено на ремонт учреждений культуры и спорта в Дзержинске

В весенне-летний период в учреждениях социальной сферы Дзержинска стартует ремонтная кампания 2023 года. Всего на ремонты в детских музыкальных школах и школах искусств, спортивных школах и молодежных центрах из городского бюджета выделено 58,6 млн рублей.

Так, в спортивной школе №3, которую в прошлом году с рабочим визитом посетил глава города Дзержинска Иван Носков, будет отремонтирована кровля на общую сумму 5,5 млн рублей. На стадионе «Химик», где проходят тренировки и домашние игры футбольного клуба «Химик», в 2023 году пройдут масштабные работы по замене освещения, а в детском оздоровительном лагере «Город спорта» будет построен бассейн.

«В Дзержинске более 20 учреждений, где наши дети занимаются музыкой, танцами, актерским мастерством, спортом и так далее. Важно сохранить здания и инфраструктуру для будущих поколений талантливых дзержинцев. Надеюсь, руководители учреждений со всей ответственностью отнесутся к ремонтной кампании. От подрядчиков мы будем требовать высокое качество и выполнение работ в срок. Разумеется, ход работ буду контролировать, в том числе лично: буду выезжать на объекты, общаться с директорами, педагогами и тренерами. От того, как мы поработаем летом, во многом зависит дальнейший комфорт наших детей и планы ремонтной кампании 2024 года», — отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Среди учреждений культуры масштабные работы продолжатся в библиотеке им.К.Симонова. В прошлом году там был отремонтирован фасад и заменены окна, а на 2023 год запланирован ремонт входной группы, холла и гардероба. На эти цели из бюджета города выделено 4,4 млн рублей. В детской школе искусств №7 на ул.Галкина, где в прошлом году по поручению главы города был отремонтирован хореографический зал, будет сделан ремонт центрального входа и установлен пандус для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также главное крыльцо и фасад здания будут отремонтированы в детской художественной школе.

Еще одним значимым объектом для ремонтной кампании 2023 года является клуб «Вера». В 2022 году здесь был отремонтирован фасад здания, а теперь работы продолжатся во внутренних помещениях, на первом этаже и лестничном пролете. Также в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация на укрепление конструкции западной трибуны стадиона «Химик», на ремонт системы отопления в спортивной школе №1 и внутреннего электроснабжения в «Магнитной стрелке».

Напомним, также в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования в Дзержинском театре драмы. На эти работы из бюджетов разных уровней выделено 23 млн рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска