Мужчина пострадал во время ЧП в жилом доме под Богородском

Инцидент произошел в вечернее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специфический инцидент произошел с жителем поселка Лукино в Богородском районе вечером 28 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в одной из квартир дома 15 по улице Новой по неизвестной причине выбило окна в кухне и на лоджии.

Информация об этом происшествии поступила в 22:13. На месте было установлено, что пострадали только оконные проемы. Несущие конструкции дома остались целы. Эвакуация жильцов не потребовалась.

В результате происшествия есть один пострадавший. В настоящее время выяснияются все обстоятельства этого инцидента.

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