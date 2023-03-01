Полиция задержала около 50 подростков из-за планируемой массовой драки в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции задержали несколько десятков человек и около 50 несовершеннолетних из-за попытки устроить массовую драку в Автозаводском районе. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел поздним вечером 28 февраля на территории торгового центра и парка в Автозаводском районе. Там подростки разных субкультур решили устроить массовую разборку. Но их планы оперативно предотвратили сотрудники полиции.

- В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего с целью правовой оценки событий, рассказали в ГУ МВД по региону.

Кроме этого, сотрудники полиции установили личность предполагаемого зачинщика драки. Им оказался несовершеннолетний ученик одного из учебно-воспитательных учреждений города. Ранее на его маму был составлен административный материал за неисполнение обязанностей по воспитанию сына, так как он находился в общественном месте в нетрезвом состоянии.

- Со всеми совершеннолетними участниками событий проведены профилактические беседы, и они отпущены домой. Несовершеннолетние переданы законным представителям (родителям) также после проведения бесед, - добавили в ведомстве.

Напомним, в Нижнем Новгороде банда из 15 человек избила толпу несовершеннолетних за отказ помочь инвалиду.