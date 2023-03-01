KM Residence Prime назван лучшим жилым комплексом в Нижегородской области

Во вторник, 28 февраля, были подведены итоги четвертого градостроительного конкурса жилых комплексов — новостроек «ТОП ЖК — 2023». На региональном уровне проект ГК «Каркас Монолит» KM Residence Prime признан лучшим жилым комплексом в Нижегородской области.

Мероприятие прошло в рамках Российской строительной недели — 2023. Всего на конкурс были представлены более 1,5 тысячи проектов жилых комплексов со всей страны в 144 номинациях.

Жюри оценивало кандидатов по 17 критериям, в числе которых уровень развития социальной инфраструктуры, планировка дворов, безопасность, архитектура, экстерьер и интерьер зданий, инженерные системы, внимание к интересам маломобильных граждан. Критерии конкурса максимально соответствовали требованиям Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

Сегодня ГК «Каркас Монолит» завершает строительство KM Residence Prime. Сдача объекта с резиденциями с видом на стрелку Оки и Волги, расположенного в центре Нижнего Новгорода, запланирована на третий квартал 2023 года.