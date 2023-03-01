Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах продолжается в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, с 20 по 26 февраля нижегородцы чаще были подвержены вирусам не гриппозной этиологии. Речь идет о парагриппе, сезонном коронавирусе, риновирусах и РС-вирусах. Их доля в общей циркуляции составляет 51 %.

Кроме этого, доля вирусов гриппа, выделяемых от больных, также сократилась. Она снизилась до 49 %. У заболевших нижегородцев наблюдается преимущественно вирус гриппа В.

- Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 1683 случая COVID-19, что на 22% меньше, чем за предыдущую неделю, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, семь школ и один детский сад в Нижегородской области полностью закрыты на карантин по ОРВИ.