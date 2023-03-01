МегаФон ускорил интернет в столице гусиных боев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гусеводы со всей страны в марте привозят своих питомцев на традиционную русскую забаву в город Павлово Нижегородской области. Теперь у них будет еще больше возможностей поделиться с друзьями интересными фото и видео.

Оператор провёл модернизацию базовых станций в Павлове, запустив на них дополнительный слой LTE в диапазоне 2100 МГц. Сотовый сигнал этой частоты лучше проходит через препятствия и обеспечивает увеличение скорости передачи данных на 30-35%. Улучшение почувствовали 65 тысяч горожан и многочисленные туристы.

Павлово — один из красивейших городов Нижегородской области, расположен на высоком берегу Оки. Старинный купеческий городок знаменит не только как родина автобусов марки «ПАЗ», но и своим уникальным промыслом по изготовлению ножей и замков, особым сортом лимонов, которые растут только в богатой железом почве и гусиными боями. В городе есть даже памятник боевым гусям, который показывают всем приезжим.

«Мы модернизировали базовые станции, которые находятся в важных локациях города. Среди них Дворец культуры, который активно работает и ежедневно собирает сотни ребятишек в кружки и секции, массив частного сектора, а также деловой центр города. С каждым годом Нижегородская область привлекает все больше туристов, а качественная мобильная связь является одной из составляющих туристической инфраструктуры. МегаФон продолжает наращивать скорости и внедрять новые технологии, чтобы нашим абонентам было комфортно и на отдыхе, и во время работы», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Работу МегаФона над развитием сети в Нижегородской области ранее отметила в своём исследовании международная компании Ookla®. По итогам 2022 года МегаФон демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе.