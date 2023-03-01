Охота на все виды животных запрещена в Нижегородской области с 1 марта. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нижегородской области запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. С 1 марта их добыча под запретом, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

- Запрет на охоту связан, прежде всего, с тем, что весна — это традиционный период размножения многих видов животных. До начала весенней охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является браконьерством. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства, - пояснили в ведомстве.

Как добавили в министерстве, исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов. Для надзора за соблюдением запрета в каждом районе работает свой охотничий инспектор.

Стоит отметить, что в 2022 году в регионе насчитывалось 22,6 тысячи лосей (в 2021 году – 18,1 тысячи), а также 2,9 тысячи особи косули (в 2021 году – 1,7 тысячи).

Напомним, охота на лосей запрещена в Нижегородской области с 11 января. Охотиться на данный вид разрешено в периоды с 1 октября по 10 января.