«ТНС энерго НН» напоминает о новых правилах расчета платы за общедомовые нужды

Гарантирующий поставщик напоминает об изменении законодательства в части расчетов за потребленные ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) между жителями многоквартирных домов с выбранной/реализованной формой управления и управляющими компаниями (ДУК, ТСЖ, ТСН и др.).

В соответствии с изменениями в законодательстве, с 1 сентября 2022 года управляющие компании рассчитывают плату за содержание общего имущества в многоквартирных домах исходя из фактически потребленного объема электроэнергии, а не в пределах норматива, как это было ранее.

Законодательство предлагает жителям многоквартирных домов на общем собрании собственников выбрать один из вариантов расчета:

1. Ежемесячный расчет за фактические объемы ОДН. Данный вариант позволит потребителям избежать накопления крупных сумм доначисления в платежке по итогам года;

2. Расчет за ОДН, определенный исходя из статистики среднемесячного потребления, с перерасчетом по итогам года;

3. Расчет исходя из утвержденных нормативов потребления с перерасчетом по итогам года.

Обращаем внимание, что в отношениях между «ТНС энерго НН», управляющими компаниями и гражданами-потребителями ничего не меняется.