Фейковые новости о ядовитых духах распространяются по нижегородским чатам. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По нижегородским чатам распространяются фейковые новости о ядовитых духах, пробники которых якобы дают прохожим понюхать распространители. Подобные сообщения со скоростью света множатся в родительских и других чатах, люди пересылают их друг другу с целью «предупредить».

Однако, как сообщает телеграм-канал «Война с фейками», эта страшилка появилась в далеком 2007 году. А сейчас «воскресла» одновременно в нескольких российских регионах, что говорит о том, что кто-то намеренно ее запустил.

- Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто, - поясняет канал. - При ингаляционном введении отравляющего вещества для достижения опасного для жизни порога должна быть создана большая концентрация. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха.

К тому же если бы духи представляли такую опасность, сам распространитель либо получил смертельную дозу яда, либо ему пришлось бы предлагать их в противогазе и защитном костюме, что вызвало бы подозрение.