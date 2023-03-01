Проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта, переносится в Нижегородской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проверка системы оповещения, запланированная на 1 марта в Нижегородской области, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в Департаменте региональной безопасности.

- Принято решение о переносе сроков проведения комплексных проверок готовности систем оповещения населения, ранее запланированных на 1 марта 2023 года. О сроках проведения проверок будет сообщено дополнительно, - говорится в сообщении.

Предполагалось, что сигнал тревоги «Внимание всем!» будет запущен в 10:35. Сирена должна была звучать из акустических установок, по радио и телевидению.

Напомним, 28 февраля в Нижегородской области в эфире радиостанций прозвучал сигнал тревоги «всем в укрытие». Как объяснили в региональном правительстве, он был ложным и стал последствием несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам.