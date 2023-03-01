Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области. ДТП произошло 1 марта около 4:30 в Лысковском районе, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

В автобусе, следовавшем из Москвы в Чебоксары, находилось 48 пассажиров. В результате происшествия пострадали пять человек: четверо мужчин и одна женщина, детей среди пострадавших нет. На месте работали три бригады скорой помощи.

Все пострадавшие были доставлены в Лысковскую ЦРБ, трое уже госпитализированы, еще один проходит обследование.

Обстоятельства и подробности аварии выясняются.