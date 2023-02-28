Нижегородцы выстроились в огромную очередь за билетами на матчи «Торпедо»

Первые две игры плей-офф «Торпедо» – «Динамо» пройдут в Нижнем Новгороде Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородцы выстроились в огромную очередь перед Дворцом спорта 28 февраля, чтобы приобрести билеты на матчи «Торпедо». Об этом сообщается в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Первые две игры плей-офф «Торпедо» – «Динамо» пройдут в Нижнем Новгороде, еще две встречи состоятся в Москве.

Из-за наплава желающих приобрести билеты на домашние матчи сайт нижегородской команды перестал работать. А на официально странице «Торпедо» в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение, что все билеты на первые две игры проданы.

Напомним, в Нижнем Новгороде в период проведения игр Кубка Гагарина между местным «Торпедо» и столичным «Динамо» организуют официальную фан-зону для хоккейных болельщиков.

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