Девятибалльные пробки образовались в Нижнем Новгороде 28 февраля

Ожидается, что дорожная обстановка улучшится к 20:00. Фото: Яндекс.Пробки

Автомобильные заторы в 9 баллов образовались в Нижнем Новгороде вечером 28 февраля. По данным интернет-ресурса Яндекс.Пробки, движение транспорта практически парализовано. В черте города наблюдается порядка 15-ти ограничений среди которых перекрытые участки на улицах Студеной, Барнаульской, Пушкина и Сеченова.

Осложнено движение в центре города — на Нижневолжской набережной, Малой Покровской, площади Горького, улице Максима Горького, улицах Большой Покровской, Белинского, Звездинке, Малой Ямской, Маслякова, Большой Перекрестной, Пискунова, Октябрьской, Академика Блохиной, Ульянова.

Серьезные заторы вокруг площади Сенной и на участках улицы Большой Печерской. Стоит проспект Гагарина, Окский съезд, улица Студенческая, площадь Лядова. На переправах особых проблем нет, затор наблюдается только на Мызинском мосту в сторону Пролетарской.

Ничуть не лучше ситуация в заречной части города. В пробках встал проспект Ленина, такая же ситуация на дублирующих его улицах Баумана и Попова. Стоят улицы в районе метромоста, осложнено движение по Московскому и Сормовскому шоссе, на улицах Коминтерна, 50-летия Победы, Юбилейном бульваре, Светлоярской. Федосеенко, Ярошенко, Просвещенской, проспекте Героев и Кузбасской.

В Автозаводском районе основной затор в районе площади Киселева, на улицах Колхозной и Веденяпина, проспекте Молодежном.

Ожидается, что дорожная обстановка улучшится к 20:00.