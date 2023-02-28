Бывший глава департамента строительства Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Бывший директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода был заключен под стражу 21 февраля 2023 года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно версии следствия, в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года, обвиняемый получил не менее 10 млн рублей от представителя некой организации, обещая со своей стороны поддержку во время конкурса на выполнение работ по строительству объекта.

Постановлением Московского районного суда бывший директор департамента был арестован сроком на два месяца по 20 апреля 2023 года включительно.

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