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НовостиНовости компаний28 февраля 2023 14:06

ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»

Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально
ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»

ВТБ предлагает запустить государственную программу «детских депозитов»

Банк ВТБ предлагает запустить в России программу софинансируемых государством «детских депозитов». Долгосрочные целевые вклады с дополнительными начислениями от государства могут стать одной из мер поддержки семей с детьми. Об этой инициативе на Финансовом форуме РСПП заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Подобные практики успешно реализуются за рубежом. Например, в Сингапуре программа «детских депозитов» действует наряду с выплатами, аналогичными материнскому капиталу. Подобный инструмент позволит семьям в комфортном для себя режиме формировать семейный капитал», – пояснил Андрей Костин.

Сейчас долгосрочного сберегательного инструмента, позволяющего формировать финансовый капитал для ребенка к его совершеннолетию, на рынке нет. Реализация инициативы не только позволить решить эту задачу, но и эффективно скажется на российской экономике, в которую начнут поступать «длинные» деньги с понятной прогнозируемой стоимостью.

Срок такого вклада можно устанавливать индивидуально, к примеру, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора, но только при условии целевого использования средств в интересах ребенка с документальным подтверждением – например, на образование или медицинскую помощь за пределами доступного в рамках ОМС перечня. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений.

Софинансирование взносов – не единственный вариант возможной поддержки «детского депозита» со стороны государства. Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот, например, снятие налогового бремени с процентов по депозиту или предоставление налоговых вычетов на средства, внесенные на вклад родителями. Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки может применяться 100%-ное покрытие суммы депозита в Системе страхования вкладов, а также снижение либо обнуление размера страховой выплаты для банков по этому продукту.

«Конкретные условия и параметры в случае запуска «детских вкладов» будут устанавливаться регулятором. После принятия решения о запуске продукта на государственном уровне ВТБ готов будет запустить его для своих клиентов в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал», реализуемой в нашем банке с 2022 года», – сказал Андрей Костин.