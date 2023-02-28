Уголовное дело возбуждено по факту гибели нижегородца, выпавшего из окна больницы №13 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным Комитетом по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели нижегородца, выпавшего из окна больницы №13. Об этом «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Пациент городской клинической больницы №13 лежал в отделении интенсивной терапии. После операции по удалению аппендицита, находясь под наркозом, 58-летний мужчина перепутал окно с дверью и выпал с четвертого этажа.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мы сообщали, что дочь погибшего хочет, чтобы виновных привлекли к ответственности.

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