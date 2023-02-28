Родственники усыновят четырехмесячного малыша, который выжил при отравлении угарным газом в Сормове

Сейчас ребенок находится в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Родственники планируют взять опеку над четырехмесячным мальчиком, который чудом остался жив после отравления угарным газом. Трагический случай произошел в одной из квартир пятиэтажки на улице Гаугеля, 29. В результате почти вся семья погибла, младенец стал сиротой, однако у него остались бабушки и дедушки, которые не намерены с ним расставаться.

- Опеку над ребенком планируют взять его родственники. Запущен процесс оформления соответствующих документов, - прояснили ситуацию в региональном Минсоцполитики.

По словам соседки погибшей семьи, скорее всего мальчика заберет его бабушка по линии матери Ольга Александровна. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

В областной детской клинической больнице, где наблюдается ребенок, ответили, что в настоящее время мальчик переведен из реанимации в стационар и получает медицинскую помощь уже там. Его состояние врачи оценивают, как стабильное.

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