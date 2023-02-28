Сигналы тревоги в Нижегородской области были ложными Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Представители правительства Нижегородской области официально заявили, что сигналов тревоги в регионе не объявлялось и населению ничто не угрожает.

– Сообщения, которые прорывались сегодня в региональный эфир некоторых радиостанций, не имеют никакого отношения к действительности и являются последствиями несанкционированного доступа неустановленных лиц к радиоэфирам, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Но проверка системы оповещения населения пройдет в Нижегородской области 1 марта. С 10.35 в течении одной минуты из акустических установок непрерывно будет звучать сигнал «Внимание всем!». После этого голос диктора сообщит, что это была техническая проверка.

Напомним, подобные проверки необходимы для контроля работоспособности системы оповещения, которые могут быть применены в чрезвычайных ситуациях.

Ранее, 22 февраля, на нескольких радиостанциях также звучали ложные предупреждения о воздушной тревоге.

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