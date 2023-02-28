Шеф-повар из Нижнего Новгорода Андрей Сулима стал победителем выпуска «Молодые ножи» с Константином Ивлевым

Шеф-повар из Нижнего Новгорода Андрей Сулима стал победителем выпуска «Молодые ножи» ФОТО: скрин выпуска «Молодые ножи»
Андрей Сулима, шеф-повар из Нижнего Новгорода, достойно прошел все этапы соревнования и стал победителем выпуска «Молодые ножи» с Константином Ивлевым.
– В этом выпуске «Молодых ножей» примут участие шефы, которые уже успели добиться больших успехов в кулинарии, – сообщается в описании к выпуску шоу на телеканале «Пятница».
Перед началом соревнований шеф Ивлев спросил нижегородца, какой продукт у него ассоциируется с городом.
– Так как Нижний Новгород находится на слиянии двух рек, то, конечно, рыба. Сейчас №1 – это сом, – ответил Андрей Сулима.
В первом этапе шеф-повар из Нижнего Новгорода устранил специально допущенную ошибку в блюде и приготовил баклажаны «Пармиджано» на пять баллов.
После этого, во втором этапе за соединение ингредиентов, подачу и сбалансированный вкус блюда Андрей Сулима получил максимальные 20 баллов.
Во втором этапе Андрей Сулима получил максимальные 20 баллов ФОТО: скрин выпуска «Молодые ножи»
В финале нижегородец приготовил «Три истории про гуся».
Судей – шефа Константина Ивлева и приглашенного гостя, актера Николая Наумова – поразил не только вкус, но и необычная подача блюда в три этапа.
По результатам обсуждения судей Андрей Сулима победил. Он стал обладателем именного золотого ножа и самых высоких чаевых от Николая Наумова.
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