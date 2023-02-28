Кибервыходные впервые пройдут в Нижнем Новгороде 4-5 марта 2023 года. Нижегородцы смогут принять участие в турнире по киберспорту, а также вместе с авторами фильма посмотреть премьеру уникального документального сериала о российском киберспорте «Мишки на сервере» (16+).

Организаторы Кибервыходных в Нижнем Новгороде – Нижегородский областной информационный центр (НОИЦ) и Нижегородское региональное отделение Федерации компьютерного спорта России при поддержке компьютерного клуба Just Play, а также Первого семейного кинотеатра “Арлекино”.

Партнер мероприятия - компания “Ростелеком” - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений.

- Кибервыходные станут ярким событием для Нижнего Новгорода. Наш город уже прочно зарекомендовал себя как один из главных it-центров страны, и нижегородцы внесли свою лепту в развитие молодого и прогрессивного киберспорта, - сказала главный редактор “Нижегородской правды” Лариса Авдеева. - Вопреки расхожим заблуждениям, киберспорт — это не просто видеоигры, а настоящие соревнования, в которых требуется ум, быстрота реакции, умение работать в команде и воля к победе. И в этом смогут убедиться все, кто придёт на турнир.

Принять участие в соревнованиях могут любители игр старше 16 лет. Турнир пройдет по следующим дисциплинам: Dota2, CS:GO и StarCraft II. Необходима регистрация.