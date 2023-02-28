Нижегородская канатная дорога возобновила работу
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Канатная дорога межу Нижним Новгородом и Бором возобновила движение 28 февраля.
– В связи с погодными условиями скорость канатной дороги снижена. При ухудшении погодных условий канатная дорога будет остановлена, – сообщает автоинформатор подвесной дороги.
Сегодня в 12.24 движение канатной дороги было приостановлено из-за сильного ветра. Тогда его скорость составляла 6-16 метрам в секунду.
По данным сервиса Gismeteo на 13.40, скорость ветра не превышает 10 метров в секунду.
Напомним, максимальная скорость ветра, при которой возможна работа канатной дороги, составляет 15 метров в секунду.
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