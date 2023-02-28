В Мининском университете прошли региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников

Региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам прошли на площадке Мининского университета с 20 января по 22 февраля. 542 ученика 7-11 классов выполяли задания по астрономии, географии, физическойя культуре и основам безопасности жизнедеятельности и технологии.

Виктор Сдобняков, ректор педагогического университета, напомнил, что победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получают льготы при поступлении в вуз.

- Участие в олимпиаде является для обучающихся не только проверкой своих знаний, но и возможностью поступить в вуз на специальных условиях, - сказал он. - В связи с этим ежегодно мы наблюдаем увеличение количества участников регионального этапа. И уже отметили интересную статистику: призеры и победители олимпиады по географии чаще всего выбирают Мининский университет для продолжения обучения.

Задания по 5 предметам выполняли более 500 учащихся 7-11 классов

Отметим, что в настоящее время Всероссийская олимпиада школьников является самым популярным и масштабным событием для учащихся. Ежегодно в ней принимают участие около 6 млн. школьников 4-11 классов.

Фото: Пресс-служба НГПУ им.К.Минина