Самолет из Нижнего Новгорода в Петербург перенесли на два часа после инцидента с НЛО в Пулкове

Самолет из Нижнего Новгорода в Петербург перенесли на два часа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург перенесли на 2 часа после инцидента в аэропорту Пулково, в небе над которым сегодня был замечен неопознанный летающий объект.

Вылет воздушного судна авиакомпании «Россия» из столицы Приволжья был запланирован на 13.25, однако сейчас на онлайн-табло появилась информация о том, что рейс перенесен на 15.25. Вероятно, это связано с сегодняшним инцидентом в Петербурге.

Напомним, новости о том, что в небе в районе аэропорта Пулково замечен неизвестный объект, появились во вторник утром. Около 11:00 в городе ввели план «Ковер» и закрыли воздушное пространство для гражданских судов. Одновременно с этим в небо было подняты истребители, однако НЛО они так и не нашли. Сейчас аэропорт Пулково работает в обычном режиме.