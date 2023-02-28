Фан-зону для болельщиков организуют в Нижнем Новгороде на время игр «Торпедо» в плей-офф КХЛ

В связи с тем, что болельщикам может не хватить билетов, для них организовали дополнительное пространство. Фото: Мария СОРОКИНА

Официальную фан-зону для хоккейных болельщиков организуют в Нижнем Новгороде в период проведения игр Кубка Гагарина между местным «Торпедо» и столичным «Динамо». Как сообщает Телеграм-канал «Нижний 800», хоккейные поединки 2-8 марта можно будет бесплатно посмотреть в основном холле ТРК «Небо».

- Мы понимаем, что всем желающим места на арене не хватит, поэтому вместе с клубом организовываем официальную фан-зону, - говорится в сообщении.

Болельщики нижегородцев смогут не только посмотреть игру на большом экране, но так же, как и в «Нагорном», принять участие в розыгрыше призов, обнять маскотов, сделать памятные фото в фотозоне и посмотреть выступление девушек из группы поддержки.

В фан-зоне покажут и домашние, и выездные встречи команд-соперниц. 2 и 6 марта они начнутся в 19:30, а 4 и 8 марта - в 17:00. Нижегородцам предлагают приходить заранее, так как развлекательная программа начинается за полчаса до трансляций.

К слову, выбранная площадка вмещает порядка 500 человек и впоследствии может быть заменена на более просторную.

- Посмотрим, как пройдёт первый показ, чтобы сделать выводы о количестве желающих, - подчеркнули организаторы.

Отметим, первые два матча «Торпедо» – «Динамо» состоятся в Нижнем Новгороде, затем соперники отправятся в Москву, где проведут еще две встречи. При необходимости могут быть проведены дополнительные игры 10, 12 и 14 марта.