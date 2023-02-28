Нижегородская канатная дорога не работает из-за сильного ветра днем 28 февраля
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Канатная дорога в Нижнем Новгороде приостановила работу 28 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом «Комсомолка» узнала от автоинформатора подвесной дороги.
Максимальная скорость ветра, при которой возможна работа канатки, составляет 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Нижегородские канатные дороги».
По данным сервиса Gismeteo на 12.13, скорость ветра в городе равна 6-16 метрам в секунду. Уже к трем часам дня она может увеличиться до 17 метров в секунду.
К вечеру ветер начнет утихать, и в 18.00 его скорость не превысит 12 метров в секунду.
К этому времени канатная дорога, возможно, продолжит работу.
«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.
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