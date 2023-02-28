Производство спецавтомобилей может открыться в Нижнем Новгороде за 718 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания-инвестор «Смартэко-НН» планирует создать в Нижегородской области завод по производству и переоборудованию автомобилей специального назначения. Сопровождать и поддерживать его реализацию будет Корпорация развития Нижегородской области.

– Цель нового инвестиционного проекта – расширение действующего производства и увеличение выпуска импортозамещающей спецтехники, – сообщается в телеграм-канале Корпорации развития региона.

Для реализации проекта будет выделено 718 млн рублей.

Благодаря новому заводу ежегодное производство тросовых краново-манипуляторных установок увеличится на 275 единиц, а гидравлических гидроцилиндров – на 8 000 единиц. Также будет выпускаться на 700 единиц больше эвакуаторов, бункеровозов и самосвалов. К тому же открытие производства создаст 73 дополнительных рабочих места.

Новый завод будет расположен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

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