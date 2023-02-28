Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 3,4 процента в январе 2023 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 103,4 процента в январе 2023 года. В обрабатывающей промышленности, в том числе – 102,4 процента.

– Важно отметить, что прирост объемов производства в 2023 году сложился на фоне высокой базы прошлого года. В январе 2022 года промышленный сектор увеличился на 32,4 процента, в том числе обработка – на 37,8 процента, – сообщает в своем телеграм-канале заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков

Кроме того, Егор Поляков отмечает рост и спад в областях в сравнении с 2022 годом. Так, в 2,6 раза увеличилось производство прочих транспортных средств и оборудования, в 1,6 раза –готовых металлических изделий, в 1,4 раза – электрического оборудования. Также на 11,6 процента выросло производство нефтепродуктов.

Что касаемо спада: в производстве автотранспортных средств понижение зафиксировано на 39,5 процента, также на 39, 5 процента в производстве мебели и на 38,4 процента – в обработке древесины и производстве изделий из дерева.

Ранее мы сообщали, что производство мебели в Нижегородской области выросло в 1,5 раза по итогам 11 месяцев 2022 года. За это время мебельные компании региона изготовили товаров на сумму 16 млрд рублей, в то время как в 2021 году этот показатель составлял 13,5 млрд рублей.

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