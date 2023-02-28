Метель и сильный ветер накроют Нижегородскую область 28 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильная метель надвигается на Нижегородскую область 28 февраля. Согласно прогнозу синоптиков, непогода накроет регион в ближайшие 1-3 часа.

Снегопад будет сопровождаться усилением юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах пройдет метель – такая обстановка сохранится в течение всего дня и даже вечером.

В связи с надвигающейся непогодой нижегородские энергетики работают в режиме повышенной готовности. В «Нижновэнерго» работает оперативный штаб, к оперативному реагированию готовы 827 специалистов и 383 единицы спецтехники.