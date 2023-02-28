Авиакомпания Red Wings запускает прямые регулярные рейсы Нижний Новгород – Анталья ФОТО: пресс-служба Нижегородского аэропорта имени Чкалова

Нижегородцы уже скоро смогут прямым авиарейсом полететь в Анталью. Авиакомпания Red Wings запускает регулярные рейсы в Анталью из Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Планируется, что в турецкий город полеты будут осуществляться с 29 марта два раза в неделю – по средам и пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода в 5.40, прибытие в Турцию – в 10.35.

Напомним, с 28 марта планируется запустить прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Ташкентом. Рейсы в столицу Приволжья будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам.

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