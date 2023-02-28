Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 28 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячую воду и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 28 февраля. Отключения запланированы в Московском и Сормовском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без света останутся четыре дома: №9,10 и 11 по Бурнаковскому проезду и дом № 141 на Московском шоссе. Электричества не будет с 9 до 17 часов.

В Сормовском районе три дома останутся без горячего водоснабжения: на улице Исполкома,13,12 и на улице Вождей Революции, 23. Воды не будет с 9 до 15 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ.