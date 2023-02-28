Число выданных кредитов в Нижегородской области сократилось на 27,6% в 2022 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Число выданных потребительских кредитов в Нижегородской области снизилось на 27,6% в 2022 год. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй.

В целом по стране в прошлом году было выдано 12,5 млн потребительских кредитов, что на 27,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Реже всего стали брать кредиты жители Нижегородской, Самарской, Волгоградской областей, а также Ставропольского и Приморского краев.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, этому есть сразу несколько причин, среди которых геополитическая обстановка и консервативная политика банков, которые стали отказывать клиентам с плохим кредитным рейтингом.

- Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения, не стремясь к наращиванию своей долговой нагрузки, - отметил Алексей Волков.