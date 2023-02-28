Нижегородец Александр Заремба стал исполнительным директором Союза отцов России

Александр Заремба. Фото: НРОО "Городской совет отцов"

Многодетный отец из Нижнего Новгорода, глава нижегородской региональной общественной организации «Городской Совет Отцов» Александр Заремба стал исполнительным директором Союза отцов России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заремба вступил в новую должность на съезде всероссийского Союза отцов. Его кандидатуру поддержали лидеры отцовских движений из 57 регионов страны. Александр уверен, что важнейшие задачи сейчас – патриотическое воспитание подрастающего поколения и сохранение традиционных семейных ценностей, сбор гуманитарной помощи и организация в каждом регионе патриотических центров по обучению первой медицинской помощи.

Напомним, прошлым летом Александр Заремба попал под обстрел на Донбассе, когда повез туда гуманитарную помощь. Мужчина получил перелом плеча.