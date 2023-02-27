Госэкспертиза одобрила проект трамвайных путей на Мызе в Нижнем Новгороде
Фото: Кристина БЕРБАСОВА
Проект трамвайной линии на участке от разворотного кольца Мыза до улицы Терешковой в Нижнем Новгороде получил положительное заключение государственной экспертизы. Заключение было сделано 21 февраля 2023 года. Об этом сообщается на сайте Единого Государственного Реестра Заключений.
Экспертной организации были предоставлены проектная документация и результаты инженерных изысканий.
Строительством трамвайной линии на проспекте Гагарина займется ООО «Экологические проекты».
Ранее мы сообщали, что экспертиза одобрила проект реконструкции недостроя под гостиничный комплекс недалеко от Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде.
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