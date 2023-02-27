Сильные осадки прогнозируются в ночь на 28 февраля в Нижегородской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильные осадки с метелью и гололедом ожидаются по Нижегородской области в ночь на 28 февраля.Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

– В Нижегородской области ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, метель, ветер до 17 м/с, на дорогах снежный накат, заносы и гололедица, – рассказал сегодня Роман Вильфанд.

Отметим, что, согласно сервису Яндекс.Погода, слабый снег сохранится 27 февраля до 22.00, затем количество осадков постепенно начнет увеличиваться. А утром 28 февраля ожидается сильный юго-западный ветер и похолодание до -8 градусов. Уже днем снова ожидается снег.

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