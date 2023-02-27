Школу на 1600 мест планируют построить в районе нижегородского ЖК «Зенит» в 2024 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школу на 1600 мест планируют построить в районе нижегородского ЖК «Зенит». Об этом сообщили представители министерства образования Нижегородской области, отвечая на комментарии на странице губернатора Глеба Никитина.

– В ЖК «Зенит» новые дома растут, как грибы, а школу и сад даже не заложили. 47 школа, к которой относится ЖК «Зенит» уже переполнена, там даже спротзала нет, – пишет Тамара Д. в комментариях на странице Глеба Никитина.

Представители министерства ответили нижегородке, что новая школа по улице Краснозвездной будет построена в 2024 году.

– Правительством Нижегородской области уже заключено концессионное соглашение. Проект школы готов и в настоящее время проходит государственную экспертизу, – добавили представители министерства.

К вопросу подключились представители Мэрии Нижнего Новгорода. На вопрос Тамары о строительстве детского сада в районе ЖК «Зенит» они ответили, что детский сад будет предложен в программы для строительства на 2024 год. Но перед этим инвестор должен выполнить проектно-изыскательные работы. Кроме того, необходим достаточный объем финансирования.

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